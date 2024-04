Lieferverzögerung der F-16-Kampfjets in der Ukraine

In den kommenden Monaten sollen endlich F-16 - Kampfjets in der Ukraine eintreffen. Russland ist darauf längst vorbereitet – kommen die Flugzeuge zu spät? Ursprünglich sollten die Flugzeuge schon zum Jahreswechsel in der Ukraine sein. Russland hatte lange Zeit, sich auf das Eintreffen der F-16 vorzubereiten. Zu lange, heißt es aus den Reihen des ukrainischen Militärs.

Ukrainische Militärs kritisieren die Lieferverzögerung des Westens: „Jede Waffe hat ihre richtige Zeit“ Der Reihe nach: Im Mai vergangenen Jahres kündigten Großbritannien und die Niederlande die Bildung einer „internationalen Koalition“ an. Deren Aufgabe: Die Ausstattung der Ukraine mit Kampfjets des Modells F-16. Neben den Niederlanden gaben auch Belgien, Dänemark und Norwegen Zusagen, die Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Der Wendepunkt kam beimsein Go gab. Da die USA die Jets herstellen, mussten sie einer Lieferung zustimmen. Doch rund ein Jahr später lassen die Flugzeuge noch immer auf sich warte

Ukraine F-16 Kampfjets Russland Lieferverzögerung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 00:27 Putin: F16-Kampfjets für Ukraine werden nichts ändern +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

„Lehre aus Ukraine-Krieg“: Schweden will seine Kampfjets wie im Kalten Krieg schützenDie Ostsee ist praktisch zum Nato-Meer geworden. Russland sorgt aber trotz seiner begrenzten Zugänge zum Meer dort mit Nadelstichen gezielt für Unruhe. Die Nato-Anrainerstaaten fürchten zudem Sabotageakte auf kritische Untersee-Infrastruktur.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Lehre aus Ukraine-Krieg“: Schweden will seine Kampfjets wie im Kalten Krieg schützenDie Ostsee ist praktisch zum Nato-Meer geworden. Russland sorgt aber trotz seiner begrenzten Zugänge zum Meer dort mit Nadelstichen gezielt für Unruhe. Die Nato-Anrainerstaaten fürchten zudem Sabotageakte auf kritische Untersee-Infrastruktur.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Lehre aus Ukraine-Krieg“: Schweden will seine Kampfjets wie im Kalten Krieg schützenDie Ostsee ist praktisch zum Nato-Meer geworden. Russland sorgt aber trotz seiner begrenzten Zugänge zum Meer dort mit Nadelstichen gezielt für Unruhe. Die Nato-Anrainerstaaten fürchten zudem Sabotageakte auf kritische Untersee-Infrastruktur.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 12:52 Russland meldet Abschuss eines ukrainischen Kampfjets +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nato zweifelt an F-16-Kampfjets im Ukraine-Krieg – „Keine Wunderwaffe“ gegen PutinIn der Ukraine zeichnet sich eine neue Phase der Militärhilfe ab. Kyiv wendet sich mit einem dringenden Hilfegesuch an die USA und fordert erweiterte Unterstützung für den bevorstehenden Winter. Auf der Wunschliste stehen diesmal nicht nur herkömmliche Waffen, sondern auch fortschrittliche Kampfjets und Hubschrauber.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »