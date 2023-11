Liebeskugeln für das Beckenbodentraining nach der Geburt

Liebeskugeln erfüllen viele Zwecke, unter anderem den des Beckenbodentrainings nach einer Geburt. Wir erklären dir, wie das funktioniert und welche Produkte die richtigen für dich sind. Liebeskugeln sind nicht einfach nur ein Sexspielzeug für Frauen – sie können auch zum allgemeinen Beckenbodentraining und zur Stärkung der Blase eingesetzt werden. Besonders nach einer Schwangerschaft können Liebeskugeln dabei helfen, das Gewebe zu straffen und zu stärken.

Inwiefern sie funktionieren und wie du Liebeskugeln anwendest, erfährst du bei uns. Namen gibt es viele für die Liebeskugeln, so heißen sie unter anderem auch Vaginalkugeln, Lustkugeln oder Love Balls. Ihr Aufbau und ihre Funktion bleiben jedoch immer gleich. Love Balls bestehen meistens aus Vaginalkugeln kann man beinahe schon als Fitnessutensil für die Beckenbodenmuskulatur ansehen. Viel machen musst du dafür nich





brigitteonline » / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamas nutzt Krankenhaus im Gazastreifen für ihre ZweckeIn einem Video bestätigen mutmaßliche Hamas-Mitglieder die Nutzung des größten Krankenhauses im Gazastreifen für den Transport von Sprengstoffen, Waffen und Lebensmitteln. Zudem verstecken sich Hamas-Mitglieder bei israelischen Angriffen in Kliniken oder Schulen. Im Gazastreifen haben palästinensische Binnenflüchtlinge ein UN-Lebensmittellager gestürmt, da sie unter akutem Mangel an Lebensmitteln und Wasser leiden. Israelische Städte werden weiterhin vom Gazastreifen aus beschossen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bundesregierung nutzt Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche ZweckeDie Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Das Bundeskanzleramt ist Spitzenreiter mit 397 Flügen vor dem Auswärtigen Amt mit 246 Flügen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Bundesregierung nutzt Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche ZweckeDie Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Das Bundeskanzleramt ist Spitzenreiter mit 397 Flügen vor dem Auswärtigen Amt mit 246 Flügen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bundesregierung nutzt Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche ZweckeDie Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Das Bundeskanzleramt ist Spitzenreiter mit 397 Flügen vor dem Auswärtigen Amt mit 246 Flügen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Feuerwehr betreut die Geburt aus der FerneEine Hamburgerin bekommt am Donnerstagmorgen (26. Oktober) ein Baby in ihrer Wohnung. Die Feuerwehr kann nur noch über das Telefon helfen.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

„Wo alles entstanden ist“ - Geburt schwerer Elemente in Kilonova beobachtetEin enorm heller Gammastrahlenausbruch erzeugte diverse schwere Elemente. Diese Beobachtung füllt eine wichtige Lücke im „Wissen über den Ursprung dieser Elemente“.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »