Liebesgeschichte: Daniel und Sonja Gerke geben sich das Ja-Wort

Daniel und Sonja Gerke haben sich 2022 das Ja-Wort gegeben, obwohl es zu Beginn so gar nicht nach einer gemeinsamen Zukunft aussah. Sie haben ihre herzbewegende Liebesgeschichte geteilt, in der sie sich anfangs nicht besonders mochten. Als beide Beziehungen in die Brüche gingen, waren sie füreinander da und halfen sich gegenseitig. Der Kontakt brach jedoch ab, bis sie einen erneuten Versuch in eine gemeinsame Zukunft wagten. Dieses Mal war der richtige Zeitpunkt gekommen und Daniel zog zu Sonja nach Bayern.