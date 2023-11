Liebe & Freunde In dieser Woche gehörst du zu den Glückskindern in Sachen Lust und Liebe. Venus und Jupiter verstärken deinen Sex-Appeal. Als Single kannst du das aktiv für dich nutzen. Flirts bringen dir endlich das, was du erwartest! In einer Beziehung erlebt ihr zwei eine anregende Phase und ganz besondere Genussmomente.Aktuell neigst du dazu, ziemlich offen und direkt zu sein. Das kann in deinem Jobumfeld auch mal für Missverständnisse sorgen. Mehr Empathie bringt dich weiter. Dafür löst du kreative Aufgaben besonders schnell und hast einen Blick für Styling. Das macht dich beim Shoppen aber auch anfällig für Luxus.Stress und Zeitdruck verträgst du gerade weniger gut. Such deshalb in der Freizeit Abstand zu allem, was dich fordert. Im Moment ist es dir besonders wichtig, das Leben in allen Facetten zu genießen. Venus und Jupiter helfen dir, den Moment bis zur Neige auszukosten.ist die unerschöpfliche Ideenquelle des Tierkreises. So sieht Ihre Woche aus:Du willst was erleben und bist dabei ein bisschen überdreht. Du flirtest jeden an, der dir gefällt, bist offen für sexy Abenteuer und doch unentschlossen, wenn es darauf ankommt. Paare starten eine erotische Groß- Offensive. Ganz klar, du brauchst im Bett was Neues. Doch Vorsicht, Venus läuft quer. Das macht klar: Dein Gegenüber findet nicht alles gut, was du vorschlägst.Im Job trittst du stark und selbstbewusst auf und verteidigst deinen Standpunkt vehemen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SIXXTV: Chinesisches Herbsthoroskop: So stehen deine Sterne in Sachen LiebeSobald die Tage kühler und kürzer werden, sehnen viele Menschen sich nach ein paar kuscheligen Stunden zu zweit. Das chinesische Horoskop verrät, was der Herbst in Liebesdingen für dich bereit hält!

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Chinesisches Herbsthoroskop: So stehen deine Sterne in Sachen LiebeSobald die Tage kühler und kürzer werden, sehnen viele Menschen sich nach ein paar kuscheligen Stunden zu zweit. Das chinesische Horoskop verrät, was der Herbst in Liebesdingen für dich bereit hält!

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Intimitätsintelligenz: Was sie bedeutet und wie deine Liebe von ihr profitiertWie erfüllend unsere Beziehung ist, hängt auch von unserem Intimitäts-IQ ab. Doch was hat es mit ihr auf sich? Und woran erkennst du, wie hoch deine Intimitätsintelligenz ist?

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

SIXXTV: Chinesisches Herbsthoroskop: So stehen deine Sterne in Sachen LiebeSobald die Tage kühler und kürzer werden, sehnen viele Menschen sich nach ein paar kuscheligen Stunden zu zweit. Das chinesische Horoskop verrät, was der Herbst in Liebesdingen für dich bereit hält!

Herkunft: sixxTV | Weiterlesen ⮕

BILD: Warum der Jupiter so strahlen wirdIn diesem Monat wird es eine Vielzahl faszinierender astronomischer Ereignisse geben. Vom strahlenden Jupiter über beeindruckende Sternschnuppen bis hin zum Biber-Vollmond bietet der Himmel ein wahres Spektakel.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 'Lucy' auf dem Weg zum Jupiter: NASA-Sonde fliegt an Asteroiden 'Dinkinesh' vorbei2021 bricht 'Lucy' als erste NASA-Sonde überhaupt zu den Asteroiden des Jupiters auf. Die sogenannten Jupiter-Trojaner sind Asteroiden, die die Sonne auf derselben Bahn umkreisen wie der Planet. 'Lucy' soll sie untersuchen - und hat auf dem Weg dahin jetzt ihren ersten Test-Asteroiden besucht.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕