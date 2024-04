Lidl-Sonderverkäufe: Kundenberichte dämpfen hohe Erwartungen

Die Lidl - Sonderverkäufe gehen in die nächste Runde. Dass es diese gibt, dürften viele nicht wissen. Dort verkauft – wie wir bereits in untenstehendem Ursprungsartikel erklärt hatten – der Discounter seine Posten an ausgewählten Standorten zu speziellen Preisen. Klingt gut? Ist es aber nicht vorbehaltlos. Denn so mancher Kunde berichtet davon, wenig Freude dort gehabt zu haben (ebenfalls siehe unten).für den Zeitraum zwischen 4. April und 13. April auf.

Diese sind breit in der Republik verteilt, von Niedersachsen (Cloppenburg / Giesen-Hasede / Northeim) bis Bayern (Gunzenhausen / Freilassing). Die neuesten Erfahrungsberichte seit unserem vorigen Artikel bei MyDealz dämpfen allerdings allzu hohe Erwartungen. Dort heißt es: „Ubstadt-Weiher war dieses Mal echt grauenhaft“, „Also in Solingen ist wirklich nur Schrott. Lohnt sich 0“, „Wer heute nach Albstadt geht, der muss Glück haben, überhaupt noch etwas in den Gittern zu finden. Der totale Reinfal

Lidl Sonderverkäufe Kundenberichte Qualität Enttäuschung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lidl-Sonderverkäufe: Kundenberichte dämpfen hohe ErwartungenDie Lidl-Sonderverkäufe gehen in die nächste Runde, aber Kundenberichte dämpfen die Erwartungen. Erfahrungsberichte zeigen, dass die Qualität der Produkte oft enttäuschend ist.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Branche jubelt!: Samsung übertrifft hohe Erwartungen deutlich© Foto: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | YonhapSamsung hat mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal die sowieso schon hohen Gewinnerwartungen noch einmal übertroffen. Das könnte der gesamten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Deutschland: Industrieaufträge legen etwas zu - Erwartungen aber verfehltDeutschland: Industrieaufträge legen etwas zu - Erwartungen aber verfehlt

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Samsung übertrifft hohe Erwartungen deutlich – 931% GewinnanstiegSamsung hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Das könnte der gesamten Chip-Branche Auftrieb geben. Samsung...

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Andrea Iannone: «Bisher unter den Erwartungen»Suzuki-Ecstar-Pilot Andrea Iannone möchte bei seinem Heimspiel in Misano Wiedergutmachung für die Enttäuschung von Silverstone leisten. Vor dem 13. WM-Lauf übt sich der Italiener in Selbstkritik.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

US-Arbeitsmarkt übertrifft im Februar die ErwartungenDas US-Jobwachstum hat im Februar die Erwartungen übertroffen, während die Zahlen für die beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert wurden.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »