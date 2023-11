Libertärer Populist Javier Milei wird neuer Präsident von Argentinien

Der libertäre Populist und Oppositionspolitiker Javier Milei hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) lag mit 55,76 Prozent deutlich vor Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) mit 44,23 Prozent, wie das Wahlamt des südamerikanischen Landes nach der Auszählung von 97 Prozent der Stimmen mitteilte. Regierungskandidat Massa räumte seine Niederlage ein.

"Javier Milei ist Präsident. Ich habe ihm gratuliert, denn die Mehrheit der Argentinier hat ihn gewählt", sagte er. "Ab morgen liegt es in der Verantwortung des gewählten Präsidenten, Sicherheit und Garantien zu bieten, und wir hoffen, dass er dies tun wird





Populist Milei gewinnt vor Stichwahl in Argentinien wichtige Unterstützerin

Präsidentenwahl in Argentinien: Regierungskandidat Massa gewinnt erste Wahlrunde gegen Populist Milei
Der selbst ernannte Anarchokapitalist Javier Milei galt als Favorit bei der Präsidentenwahl in Argentinien, nun liegt der Regierungskandidat Sergio Massa knapp vorne. Die beiden müssen in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

Präsidentenwahl in Argentinien: Regierungskandidat Massa gewinnt erste Wahlrunde gegen Populist MileiDer selbst ernannte Anarchokapitalist Javier Milei galt als Favorit bei der Präsidentenwahl in Argentinien, nun liegt der Regierungskandidat Sergio Massa knapp vorn. Die beiden müssen in einer Stichwahl gegeneinander antreten.

Argentinien-Wahlen: Favorit ist „Anarcho-Kapitalist" Javier Milei
Die Inflation steigt – und die Argentinier wählen am Sonntag. Der libertäre Populist Milei führt in den Umfragen: Er verspricht, das Land zu retten. Wird er siegen?

'In 20 Jahren wie Deutschland': 'Reißt alles nieder'-Kandidat Milei will Argentinien zerfleischen
Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien ist ein libertärer politischer Neuling knapper Favorit: Javier Milei. Seine Ideen sind populistisch wie radikal: Steuern weg, Ministerien weg, Zentralbank und Landeswährung abschaffen. Jüngere Wähler bejubeln ihn frenetisch.

Stichwahl gegen Milei ums Präsidentenamt steht an: Massa gewinnt überraschend erste Wahlrunde in Argentinien
Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas steckt tief in einer Wirtschaftskrise. Der Populist Milei lag In Wahlumfragen vorn. Nun muss dieser allerdings in eine Stichwahl gegen den Regierungskandidaten.

