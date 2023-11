Libertärer Ökonom Javier Milei gewinnt Präsidentschaftswahlen

Der libertäre Ökonom Javier Milei hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Die Wähler erwarten von ihm in erster Linie, dass er das Land wirtschaftlich wieder in die Spur bringt. Um Mitternacht stieg die große Party am weltberühmten Obelisken. Dort wo die Argentinier vor knapp einem Jahr den Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft feierten, versammelten sich nun Tausende meist junge Menschen, um den Wahltriumph des libertären Ökonomen Javier Milei zu feiern.

„Libertad, Libertad“-Sprechchöre (Freiheit, Freiheit) waren zu hören. Und dann war erstaunliches zu beobachten: die jungen Demonstranten begannen ihren eigenen Müll wegzuräumen. „Wir wollen ein besseres Argentinien“, rief einer der Feiernden. „Wir wollen, dass er das Land in Ordnung bringt“, sagt Fernanda (19), die mit ihren Freundinnen Selfies von der historischen Nacht macht. „Es muss sich etwas ändern. Wir brauchen wieder eine Zukunft





