Libertäre Milei fegt Peronisten aus der Regierung in Argentinien

In Argentinien fegt der Libertäre Milei mit einem Erdrutschsieg die Peronisten aus der Regierung. Populisten sind begeistert: Bolsonaro gratuliert, Trump zeigt sich geradezu euphorisch. Der Wahlsieger kündigt einen drastischen Umbau des Landes an - und erwartet Widerstand. Weniger als drei Wochen.

So wenig Zeit hat der zu Argentiniens Präsidenten gewählte Libertäre Javier Milei, um seine Regierung zusammenzustellen und sich zu entscheiden, welche Schritte er nach dem politischen Erdbeben als Erstes geht. Die Inflation liegt bei über 140 Prozent, im Wahlkampf versprach er, sie "für immer zu beenden". Die Armut im südamerikanischen Land liegt wegen des permanenten Kaufkraftverlusts inzwischen bei 40 Prozent. In seinen ersten Äußerungen bedankte Milei sich nur bei den "guten Argentiniern" für seinen Erdrutschsieg. Die anderen warnte er, gegen die fundamentalen Änderungen keinen "Widerstand" zu leisten. Dem südamerikanischen Land, der zweitgrößten Volkswirtschaft des Kontinents, stehen womöglich wilde Monate und Jahre bevor. Mit völlig offenem Ausgan





