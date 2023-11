Liberias Präsident Weah räumt Niederlage bei Stichwahl ein

Liberias Präsident George Weah hat die Niederlage bei der Stichwahl um sein Amt eingeräumt. Er gratulierte seinem Konkurrenten Joseph Boakai.Liberia steht nach einer engen Stichwahl vor einem Regierungswechsel. Amtsinhaber und Ex-Weltfußballer George Weah räumte am Freitagabend seine Niederlage gegen Herausforderer Joseph Boakai ein.Er habe Boakai zu seinem Sieg gratuliert, sagte Weah. Die Ergebnisse deuteten auf einen uneinholbaren Vorsprung Boakais hin.

Die Liberianer seien die Gewinner der Wahlen, sagte Weah und rief seine Anhänger auf, die Ergebnisse zu akzeptieren. Nach Auszählung fast aller Stimmen führte Boakai mit 50,9 Prozent vor Weah mit 49,1 Prozent, wie Medien unter Berufung auf die Wahlkommission berichteten. Die USA gratulierten Boakai. Die erste Wahlrunde am 10. Oktober hatte Weah hauchdünn mit 43,83 Prozent der Stimmen vor Boakai mit 43,44 Prozent gewonnen. Die Stichwahl in dem westafrikanischen Land war am Diensta





