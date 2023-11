Libanon: Angst vor neuem Krieg mit Israel

An der libanesischen Grenze zu Israel bereiten sich die Menschen auf einen Krieg vor. Die dort herrschende Hizbollah-Miliz ist ein wichtiger Unterstützer der Hamas.Der Staat ist bankrott, die Bevölkerung verarmt. Freiwillige und Nichtregierungsorganisationen versuchen, das Vakuum zu füllen. "Wenn der Krieg ausbricht, können wir unsere Teams vielleicht nicht mal mehr mit Essen versorgen", sagt Abla.

Das ist nur eines der Probleme für die Feuerwehr, wie Hussein Fakih vom Zivilschutz in der Grenzregion Nabatieh erklärt. "Unser neuestes Fahrzeug ist etwa 30 Jahre alt", sagt Fakih. "Wenn wir eine Reifenpanne haben, bekommen wir schon jetzt keinen neuen Reifen."Wir integrieren Bilder und andere Daten von Drittanbietern, u.a. die Software von Datawrapper für die Darstellung von ZDFheute Infografiken.

Meine größte Angst ist, dass sich das Szenario von 2006 wiederholt, nur noch schlimmer. Der libanesische Staat ist auf eine solche Katastrophe nicht vorbereitet.Im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel waren 2006 mehr als 1.200 Libanesen getötet worden, die meisten davon Zivilisten. Israel zählte 160 Tote, vor allem Soldaten.

Viele Libanesen haben das Vertrauen in den Staat, ihnen zu helfen, längst verloren. Ali Chalil Awada ist mit seiner Frau in dem Hotel in Hasbaja untergekommen. Der 74-Jährige musste schon oft fliehen. Aber so schlimm wie dieses Mal sei es noch nie gewesen, sagt er. "Wir können uns nicht einmal mehr Brot leisten, unser Staat ist tot."Nach dem Angriff der Hamas operiert Israel mit Bodentruppen und Panzern in Gaza.

