LGES und Huayou planen Batterie-Recyclinganlagen in China

Eine Anlage für die Vorbehandlung des Batterieschrotts soll in Nanjing und eine weitere für die Nachbehandlung im nicht weit entfernten Quzhou gebaut werden. Die Standorte sollen die Wege kurz halten: In Nanjing betreibt LGES bekanntlich eine Batteriefabrik, Huayou Cobalt ist wiederum in Quzhou ansässig.

„Durch das Gemeinschaftsunternehmen wird LGES eine stabile Versorgung mit Altbatterien und Batterieschrotten sicherstellen, die für die Initiative des Unternehmens zur Schaffung eines integrierten Kreislaufproduktionssystems von entscheidender Bedeutung sind, und seine Wettbewerbsvorteile bei der Sicherung wichtiger Batterierohstoffe weiter ausbauen“, teilt der südkoreanische Batteriehersteller mit.

In China hat LGES nach eigenen Angaben bereits 2022 die Einführung eines Recyclingsystems innerhalb seines Werks in Nanjing abgeschlossen. Auch weltweit sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben den Schulterschluss mit strategischen Partnern, um ein Sammelsystem für Altbatterien aufzubauen. Hierunter fällt etwa eine Kooperation mit dem kanadischen

Zu Huayou Cobalt unterhält LG Energy Solutions unterdessen bereits über seine Konzernmutter LG Chem eine Partnerschaft. Beide Seiten planen, eine Fabrik für Kathoden-Vorläufermaterialien aus Nickel, Kobalt und Mangan in SüdkoreaDer Bau der neuen Fabrik im Saemangeum National Industrial Complex soll noch in diesem Jahr beginnen. Für 2026 ist die Inbetriebnahme der ersten Phase mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ECOMENTO_DE: Skoda-Chef: 2028 verkaufen wir mehr Batterie- als Verbrenner-FahrzeugeSkoda-Chef Klaus Zellmer glaubt, dass die Marke in wenigen Jahren mehr Elektroautos als Benziner und Diesel absetzen wird.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen ⮕

ELECTRIVENET: Renault Scenic Vision mit Batterie und BrennstoffzelleLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: LG Chem und LX Hausys stellen Batterie-Flammschutzmaterial vorDas sogenannte 'Special Flame Retardant Continuous Fiber Thermoplastic' kann nach Angaben der Unternehmen Flammen und hohem Druck mehr als 14-mal länger standhalten als bestehende Thermoplaste. Ziel ist

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

ELECTRIVENET: Varta erhält Millionen-Förderung für Batterie-ProjekteLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: 'HB': Mercedes-Benz wegen Batterie-Engpass 2023 mit Umsatz- und GewinneinbußenDÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr. Der Autobauer müsse zwischen fünf

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Mercedes-Benz-Aktie: Batterie-Engpass führt bei Mercedes-Benz offenbar zu Umsatz- und GewinneinbußenMercedes-Benz drohen einem Pressebericht zufolge wegen des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕