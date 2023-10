LG erzeugt Werbung für TAG Heuer

Seit Jahresbeginn ist der südkoreanische Elektronik- und Telekommuikatons-Konzern LG offizieller Partner der Formel 1. LG erhält umfassende Marketingrechte und darf unter anderem exklusiv mit dem Formel-1-Logo auf Elektronikgeräten und Mobiltelefonen werben. Umgekehrt taucht LG auf den Zeitmessgeräten und Resultatlisten der Formel 1 auf.

Das hat für die Schweizer Uhrenfirma TAG Heuer einen verblüffenden Werbe-Effekt ergeben: Eine kleine Umfrage in Malaysia ergab, dass die meisten davon überzeugt sind, LG habe TAG Heuer als offizieller Zeitnehmer der Formel 1 abgelöst. Doch das sind die Schweizer seit zehn Jahren nicht mehr. Heute ist TAG Heuer der Formel 1 als Partner von McLaren und persönlicher Sponsor zahlreicher Piloten verbunden.

Wie sehr sich eine Firma und ihre Rolle einprägen kann, zeigte sich vor einigen Jahren in England. Dort wurden die Besucher auf dem Nachhauseweg von Silverstone gefragt, an welche Zigarettenmarke sie sich erinnern könnten, die auf den Rennern zu sehen waren. headtopics.com

Meistgenannte Marke war Marlboro (Ferrari), dann jedoch folgte bereits John Player Special – deren legendäres, elegantes Schwarz mit goldenen Nadelstreifen seit mehr als 20 Jahren nicht mehr auf den Lotus kreisten ...​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

