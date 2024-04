WM-Leader Lewis Hamilton will seinen Titel mit einem weiteren Sieg sicherstellen. Der Mercedes-Star spricht über den kommenden Titelgewinn und über seine Rennfahrerkollegen wie Max Verstappen.Mit einem weiteren Sieg in Austin hat Lewis Hamilton den vierten WM-Titel so gut wie sichergestellt. Wie fühlt sich Hamilton eigentlich, gemessen am Titel 2008? Lewis: «2008 war ich doch noch ein Kind. Ich hatte das Talent, aber nicht das Wissen und die Routine.

Wenn du 22 bist oder 32, dann bist du einfach ein anderer Mensch. Das war bei euch sicher auch nicht anders. Ich war ein Grünschnabel. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich einen Grossteil meiner Jugend auf der Kartpiste verbrachte. Ich finde die heutigen 17- oder 18-Jährigen jedenfalls reifer als ich es damals war. Und ich selber bin einfach nicht mehr der gleiche Rennfahrer wie früher. Du lernst immer dazu, und das ist bis heute so. Ich bin an meinen Aufgaben gewachsen.» «Daniel Ricciardo ist dafür ebenfalls ein gutes Beispie

