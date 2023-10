Lewis Hamilton: Verstappen-Auto scharf beobachtet

Disqualifikation wegen zu sehr abgeschliffener Bodenplatte hin oder her – Lewis Hamilton hat mit seinem Mercedes in Texas ein grandioses Rennen gefahren. Der Engländer kam knapp hinter Champion Max Verstappen ins Ziel.

Dabei hatte der 103-fache GP-Sieger die Möglichkeit, den Red Bull Racing-Rennwagen des Niederländers ausführlich zu beobachten. Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko sagt Hamilton dazu: «Es gibt nur einen Bereich, in welchem wir derzeit gleichwertig sind, das sind langsame Kurven.»

«Je schneller die Kurven werden, desto grösser wird der Abstand zum Auto von RBR. Das erklärt, wieso sie auf einer Bahn etwa wie in Suzuka so überlegen sind. Es war eine lehrreiche Erfahrung, hinter Max zu liegen. Ich konnte klar erkennen, wieso dieses Auto so gut ist.» headtopics.com

«Max kann erheblich früher aus Gas gehen als ich. Sein Auto liegt viel ruhiger. Ich erkannte einen markant niedrigeren Reifenverschleiss. Verstappen fällt das Reifen-Management mit diesem Wagen leichter. Ich weiss, wie das ist, als wir bei Mercedes ein Auto mit stabiler Hinterachse hatten.»

«Mit einem solchen Handling kannst du die Reifentemperatur besser kontrollieren. Max fällt es sichtlich leicht, mit diesem Auto schnell zu fahren, und wenn er aussteigt, dann hat er in der Regel kaum geschwitzt.»02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,73005. George Russell (GB), Mercedes, +24,99908. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,90414. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Lewis Hamilton: Was hat er im Austin-Sprint hinter Max Verstappen gelernt?Lewis Hamilton fuhr beim Sprint in Austin einige Runden direkt hinter Max Verstappen - Diese Erfahrung sei hilfreich gewesen, erklärt der Rekordweltmeister Weiterlesen ⮕

F1-Champion Lewis Hamilton: «Ich wurde gehänselt»Mercedes-Star Lewis Hamilton blickt auf die Tiefschläge seiner Laufbahn zurück und erinnert sich: «Ich wurde in England gehänselt als einziges schwarzes Kind auf der Kartbahn.» Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton nach China-GP: Was sagt die Ehrendame?Selbst drei Tage nach der Champagner-Attacke von Shanghai-Sieger Lewis Hamilton auf eine Ehrendame haben sich die Gemüter kaum beruhigt. Was sagt eigentlich das angebliche Opfer? Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton: «Sebastian Vettel bleibt der Gejagte»Nach seiner Bestzeit am letzten Bahrain-Testtag sprach Mercedes-Pilot Lewis Hamilton über die schrägste Saisonvorbereitung seiner Formel-1-Karriere, den kommenden Saisonauftakt und die Probleme von Sebastian Vettel. Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton weint McLaren nachMit dem fünften Startplatz zum letzten Grand Prix der Saison ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton alles andere als zufrieden – ganz im Gegensatz zu seinem Teamchef Ross Brawn. Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton (Mercedes): «Wir sind alle Jäger»Mercedes-Star Lewis Hamilton musste in Monte Carlo mit Platz 7 und dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde Vorlieb nehmen. Dennoch betont er: «Hier muss es nicht zwangsläufig auch so laufen wie in Monaco.» Weiterlesen ⮕