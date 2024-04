Lewis Hamilton unzufrieden mit dem siebten Platz im Qualifying zum Japan-GP

Mercedes-Star Lewis Hamilton kam im Qualifying zum Japan-GP ins Q3, musste sich am Ende aber mit dem siebten Platz begnügen. Damit ist er nicht zufrieden, glücklich ist er aber dennoch, wie er hinterher erklärte. Für Lewis Hamilton endete das Qualifying in Suzuka nicht ganz so erfreulich, wie es sich der siebenfache Champion erhofft hatte. Denn während er im Q2 noch die drittschnellste Runde geschafft hatte, musste er sich am Ende mit dem siebten Platz begnügen.

Dennoch war er gut gelaunt, als er zur Zwischenbilanz des Wochenendes vor die Journalisten trat. «Ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem siebten Platz, denn es gab ein paar Momente, in denen ich weiter vorne war. Ich hatte mir natürlich mehr erhofft und mir gewünscht, dass ich etwas näher rankommen würde. Aber es sollte nicht sein», gestand der Mercedes-Pilot vor laufender Kamera

