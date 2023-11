Lewis Hamilton (Mercedes): Reifenrätsel gelöst?

Toto Wolff erklärte im Fürstentum: «Wir verstehen die Interaktion zwischen Auto und Reifen zu wenig gut. Wir haben den Wagen ab dem Qualifying nicht mehr angerührt, Lewis sagte, das Auto sei sehr schwierig zu fahren. Aber nach dem Boxenstopp hatte er auf einmal den schnellsten Wagen im Feld, dabei fuhr er in jener Phase eher defensiv. Auf einmal war der übliche Grip wieder da.

Die Logik von Wolff ist simpel: «Wenn Ferrari es schafft, diese Reifen so gut zum Arbeiten zu bringen, dann müssen wir das auch können. Ich hoffe, Monaco war ein Ausreisser, und wir haben das schwierigste Rennen der Saison nun hinter uns. Das Kernproblem ist, die Reifen in den idealen Wirkungsbereich zu bringen und sie dort zu halten. Wir wissen, dass wir ein schnelles Auto haben. Aber wir müssen in Sachen Reifenverständnis zulegen.

Lewis Hamilton ist mit 25 Punkten Rückstand auf WM-Leader Sebastian Vettel nach Montral geflogen. Vor allem, weil er in Russland und Monaco nicht auf Touren kam. In Sotschi wurde er lediglich Vierter, während sein Stallgefährte Valtteri Bottas den ersten GP-Sieg herausfuhr. In Monte Carlo schaffte es Hamilton im Abschlusstraining nicht mal unter die besten Zehn, Rang 7 im Rennen war Schadensbegrenzung gegen Sieger Vettel.

Hamilton sagt auch, dass Unterschiede bei der Bremsbalance sowie der mechanischen Abstimmung dazu geführt haben, dass die Probleme in Monte Carlo gemessen am Wagen von Bottas schlimmer waren. Es half auch nicht, dass Hamilton zu Beginn des Qualifyings ausgangs Boxengasse warten musste, die Reifentemperatur in den Keller fiel und die Walzen deshalb zu wenig hafteten. Hamilton hätte in Massenet und beim Casino den Wagen fast aus der Kontrolle verloren.

