Lewis Hamilton (Mercedes/2.): Strategie fragwürdig

Und wieder haben die Formel-1-Fans einen Thriller serviert bekommen: Um ein Haar hätte Lewis Hamilton den an der Spitze liegenden Ferrari-Piloten Charles Leclerc abgefangen, aber was ihm in Ungarn gegen Max Verstappen gelang, das klappte in den Ardennen nicht – dieses Mal wurde der fünffache Weltmeister nur Zweiter.

«Ich habe alles gegeben», schnaufte der 83fache GP-Sieger im Ziel. «Es war kein leichtes Rennen, die Ferrari waren auf den Geraden verflixt schnell. Da konnte ich nicht mithalten.» Dafür war der Silberpfeil im mittleren Pistenteil des Circuit de Spa-Francorchamps flinker, also im Kurven-gespickten Sektor. Da machte der vierfache Belgien-GP-Siege viel Boden gut. Am Ende fehlte aber doch etwas weniger als eine Sekunde zum neunten Saisonsieg.

Hamilton weiter: «Ich versuchte, den Druck auf Leclerc zu erhöhen, aber mir ging die Zeit aus. Wir fahren hier 44 Runden, und jeder weiss, dass 44 meine Glückszahl ist und meine Startnummer. Aber heute hätte ich einige Runden mehr gebraucht, um gegen Charles eine echte Chance zu haben. Meinen herzlichen Glückwunsch an Leclerc, das hat er fein gemacht. Es war abzusehen, dass dies früher oder später passieren würde. headtopics.com

Wie so oft bezweifelte Hamilton im Rennen über Funk ein paar Mal die Reifenstrategie seiner Mercedes-Leute. Renningenieur Pete Bonnington musste ihn jeweils erden. Sebastian Vettel kam am Ende der 14. Runde an die Box, um sich mittelharte Pirelli abzuholen, Leclerc am Ende der 20. Runde, Hamilton eine Runde danach. Als der Brite wieder auf der Bahn war, lamentierte er am Funk: «Die Ferrari liegen meilenweit in Führung.

Aber dann ackerte sich Hamilton unwiderstehlich in die Nähe der Ferrari. Die Italiener waren zum Handeln gezwungen. Sie orderten Vettel zur Seite, um den Sieg von Leclerc nicht zu gefährden. Wie sich zeigte, war das die richtige Entscheidung. headtopics.com

