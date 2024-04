Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg: Das Duell der Mercedes-Piloten

Lewis Hamilton gegen Nico Rosberg : das Duell der beiden Mercedes -Piloten findet beim Saisonfinale den endgültigen Höhepunkt. 17 Punkte Vorsprung hat Hamilton auf den Deutschen.Heißt: Trotz der doppelten Punktzahl reicht dem Briten in Abu Dhabi ein zweiter Platz, um seinen zweiten Titel einzufahren. Für den früheren Formel-1-Piloten David Coulthard ist Hamilton dann auch der große Favorit . «Der Druck liegt nicht bei Lewis. Er muss nur fahren.

Selbst wenn er es konservativ angeht, sollte er sich für die erste Startreihe qualifizieren, Zweiter werden und den Titel holen, so dominant ist sein Auto», schrieb Coulthard in seiner Kolumne für den «Telegraph». Mercedes habe jedes «normale» Rennen in diesem Jahr gewonnen. Mit Ausnahme technischer Probleme oder wenn sich beide gegenseitig ins Auto gefahren sind. Und was die Nerven angeht, hat Hamilton die Vorteile auf seiner Seite. «Das Wort Nervosität kommt in diesem Jahr in seinem Wortschatz offenbar gar nicht vo

