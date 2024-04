Leverkusen will zweiten Pokalsieg wahren

Leverkusen will die Chance auf den zweiten Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte wahren und muss dafür Zweitligist Düsseldorf im Halbfinale schlagen. Victor Boniface und Exequiel Palacios stehen wieder im Aufgebot."Wir wollen unbedingt nach Berlin", erklärte Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes kürzlich. Das ist dieser Tage das oberste Ziel der Werkself, die in dieser Saison den zweiten Pokalerfolg ihrer Vereinsgeschichte einfahren will.

Die Möglichkeit ist groß, so ist die seit nun 39 Pflichtspielen ungeschlagene Bayer-Belegschaft, die sich in der Liga auf Meisterkurs befindet und darüber hinaus noch in der Europa League dabei ist, der letzte verbliebene Bundesligist im Teilnehmerfeld. Letztmals hatte Leverkusen das Finale in Berlin im Jahr 2020 bestritten und seinerzeit mit 2:4 gegen den FC Bayern verloren - in dieser Saison soll es besser laufen. Dafür indes muss im Halbfinale am Mittwoch erst einmal Zweitligist Fortuna Düsseldorf aus dem Weg geräumt werde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen wahrt die Chance aufs ViertelfinaleLange liefert Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Europa League die schlechteste Saisonleistung ab. Am Ende rettet der Bundesliga-Tabellenführer im Hinsp...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Xabi Alonso will Jonas Hofmann noch zur EM bringenLeverkusen-Trainer Xabi Alonso hofft auf eine EM-Chance für seinen Nationalspieler Jonas Hofmann.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Eine neue Chance und letzte Chance?Die Debatte um die Legalisierung in Deutschland nahm in den letzten Tagen nochmals Fahrt auf. In Amerika gibt es aktuell ein ähnliches Streitthema.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Fortuna träumt vom Aufstieg UND PokalsiegEs war das perfekte Wochenende für Fortuna vor dem Halbfinale in Leverkusen. Weil der HSV patzte, darf Düsseldorf vom Aufstieg UND Pokalsieg träumen.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen macht weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft - Nathan Tella und Florian Wirtz erlegen zahme WölfeBayer Leverkusen hat gegen den VfL Wolfsburg einen weiteren großen Schritt in Richtung erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte gemacht.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gegen TSG HoffenheimDer Trainer bleibt - die magische Mentalität auch. Bayer Leverkusen hat die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach einem weiteren Comeback-Drama fest im Visier.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »