Leverkusen steht kurz vor dem Titelgewinn

Der Meister -Schampus ist kaltgestellt. Leverkusen s Titelgewinn ist nur noch eine Frage der Zeit. Je eher, desto besser - denn der Werksclub hat noch weitere Ziele.Die Gänsehautstimmung in Berlin war nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was die Rekordjäger von Bayer Leverkusen schon am kommenden Wochenende erleben können.

Minutenlang feierten die mitgereisten Fans ihre unbesiegbare Werkself, unter ohrenbetäubendem Applaus verschwand die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nach dem 1:0 beim 1. FC Union Berlin in die Kabine - und in die womöglich prickelndste Woche ihrer Vereinsgeschichte. „Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können“, sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka nach dem 41. Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage. Und die Rechnung ist ganz einfach: Gewinnt Bayer am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen, ist Leverkusen in jedem Fall erstmals Meiste

Leverkusen Titelgewinn Meister Fußball

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neustart der Bundesliga: Kann Bayer Leverkusen wirklich Meister werden?Die Fußball-Bundesliga startet ins neue Jahr. Leverkusen begeistert bislang und könnte mit dem ersten Meistertitel das „Vizekusen“-Image ablegen. Drei Experten schätzen die Chancen ein.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

BVB siegt, Leverkusen wird Meister: Das Topspiel besiegelt das Ende der Münchner HegemonieDie dominanteste Ära in der Geschichte der Bundesliga geht zu Ende. Die Entthronung des FC Bayern München ist eine gute Nachricht, doch als Fußballmärchen taugt Bayer Leverkusen nicht.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen steht kurz vor dem TitelgewinnBayer Leverkusen kann sehr bald den Titel feiern. Die Bayern stecken tief in der Krise und verlieren beim Aufsteiger. Im Kampf gegen den Abstieg feiern zwei Clubs für sie wichtige Siege.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen steht kurz vor dem TitelgewinnKurz vor dem ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte wollten auch die Profis von Bayer Leverkusen keine Fußballfloskeln mehr bemühen. Mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen am kommenden Sonntag kann die Werkself den Titel Vizekusen endgültig vergessen machen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Leverkusen steht dicht vor dem TitelgewinnDie Werkself ist auch im Pokalfinale Favorit - und will sich bald noch mehr auf die Europa League konzentrieren. Für Mittelfeldspieler Granit Xhaka hätte der frühzeitige Titelgewinn mit Bayer Leverkusen einen angenehmen Begleiteffekt.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Leverkusen steht dicht vor dem TitelgewinnLeverkusen steht dicht vor dem Titelgewinn. Die Werkself ist auch im Pokalfinale Favorit - und will sich bald noch mehr auf die Europa League konzentrieren.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »