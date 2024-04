Leverkusen steht kurz vor dem Meistertitel

Leverkusen steht bereits am 29. Spieltag als Meister fest, wenn...Xabi Alonso zu. Gleichzeitig mahnte der Spanier zur Geduld: »Die Situation ist super, aber wir wollen noch nicht feiern. Wir warten ein bisschen. Wir können vielleicht nächsten Sonntag etwas feiern. Nichts ist vorbei.« »Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können«, sagte MittelfeldspielerDas Selbstbewusstsein ist sogar so groß, dass mittlerweile das mögliche Triple offen angesprochen wird. »Wir hatten Ziele. Eines war das DFB-Pokalfinale. Ziel Nummer eins erreicht. Am Wochenende können wir Ziel Nummer zwei erreichen. Und dann kommt hoffentlich auch Ziel Nummer drei: In derso weit wie möglich kommen, beziehungsweise auch was holen«, sagte Xhaka. »Je eher wir deutscher Meister werden, desto mehr können wir uns noch auf die Europa League konzentrieren«.der Außenseiter