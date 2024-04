Leverkusen steht dicht vor dem Titelgewinn . Die Werkself ist auch im Pokalfinale Favorit - und will sich bald noch mehr auf die Europa League konzentrieren. Mit Bayer Leverkusen einen angenehmen Begleiteffekt. Konzentrieren", sagte der Schweizer nach dem 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin. Mit nur einem Titel gibt man sich bei der Werkself längst nicht mehr zufrieden. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso will das Triple. Nach dem Patzer des FC Bayern München bei Aufsteiger 1.

FC Heidenheim (2:3) haben die Leverkusener in der Fußball-Bundesliga 16 Punkte Vorsprung auf den abgehängten Dauermeister. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist nur noch eine Frage der Zeit. Mit einem Heimerfolg am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen kann Bayer unabhängig vom Ergebnis der Münchner Meister werden. Verlieren die Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln, istIm Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ist das Team vom Rhein klarer Favorit

Leverkusen Titelgewinn Pokalfinale Europa League Favorit

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer 04 Leverkusen: Niko Kovac erklärt die Werkself zum MeisterVor dem Spiel bei Bayer Leverkusen ist Niko Kovac, Trainer des VfL Wolfsburg, voll des Lobes für die Werkself. Die in diesem Jahr noch sieglosen Niedersachsen reisen als Außenseiter an.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Einzelkritik: SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen - die Werkself nach Noten​Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat am 25. Spieltag der Bundesliga 2023/24 den VfL Wolfsburg empfangen. So haben wir die Werkself bewertet.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Einzelkritik: Bayer Leverkusen gegen TSG 1899 Hoffenheim - die Werkself nach Noten​Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat am 25. Spieltag der Bundesliga 2023/24 den VfL Wolfsburg empfangen. So haben wir die Werkself bewertet.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen: Die Zahlen hinter der Werkself-DominanzDie erste Meisterschaft in der Vereinshistorie von Bayer 04 Leverkusen ist zum Greifen nah. Ein Blick auf die Statistiken belegt: Noch nie war die Werkself so gut wie in dieser Saison. Zahlreiche Rekorde hat Bayer schon aufgestellt, weitere könnten noch folgen.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Die Werkself will über Düsseldorf nach BerlinAn diesem Mittwoch steht für Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals das rheinische Duell gegen Fortuna Düsseldorf an. Der Weg in die Runde der letzten Vier war lang für die Werkself, nun hat sie das Endspiel vor Augen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer 04 Leverkusen im Duell mit sich selbst: Wie die Werkself den eigenen Mythos begräbtEx-Profi Torsten Frings spricht über FCB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Verhältnis zu seiner Mannschaft.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »