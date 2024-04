Leverkusen s Florian Wirtz wird nach seinem Tor zum 3:0 von den Teamgefährten umjubelt. Mit einem klaren Sieg gegen Bremen sicherte sich Leverkusen vorzeitig den deutschen Meistertitel .

Bayer 04 Leverkusen hat die Dauer-Dominanz des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga mit dem ersten Meistertitel der Clubgeschichte gebrochen. Das Team von Trainer-Shootingstar Xabi Alonso sicherte sich am Sonntag durch das 5:0 gegen Werder Bremen bereits am 29. Spieltag vorzeitig den ersten von drei möglichen Titeln in dieser Saison.aber mit 16 Zählern Rückstand auf Platz zwei, punktgleich vor dem VfB Stuttgart.

In dieser Spielzeit ist der Werksclub das Maß der Dinge im deutschen Fußball und auf dem Weg zur perfekten Saison ohne eine einzige Pflichtspielniederlage und möglichen drei Titeln. Die nach wie vor ungeschlagenen Rheinländer stehen auch im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai. Im Viertelfinale der Europa League ist Leverkusen nach dem 2:0 im Hinspiel gegen West Ham United ebenfalls noch aussichtsreich vertreten.

Mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte streift der Club zudem den Makel des ewigen Zweiten ab. Zu Beginn des Jahrtausends hatte sich durch etliche zweite Plätze in diversen Wettbewerben der Begriff Vizekusen manifestiert.Eng verbunden ist der Titel auch mit dem früheren Weltklassespieler Alonso, für den die Meisterschaft auch der erste Meilenstein seiner noch jungen Trainer-Karriere ist. Der Baske hatte die hundertprozentige Tochter des kriselnden Bayer-Konzerns am 5.

