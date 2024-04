Leverkusen plant, Trainer Xabi Alonso zu ehren

Die Stadt Leverkusen will den Erfolgsgaranten des neuen deutschen Meisters Bayer Leverkusen die Ehrenbürgerwürde verleihen - und Trainer Xabi Alonso in besonderer Weise auszeichnen. Im Umfeld des Stadions soll eine Straße, ein Platz oder ein Weg nach dem Coach benannt werden. Die Verwaltung prüfe derzeit 'die Voraussetzungen für eine offizielle Benennung', teilte die Stadt Leverkusen am Montag mit.

Trainer Alonso, Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, Geschäftsführer Fernando Carro und Werner Wenning, Vorsitzender im Gesellschafterausschuss, 'haben sich durch ihre Mitverantwortung für den Erfolg der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH in herausragender Weise um Leverkusen verdient gemacht', hieß es: 'Ihnen gebührt dafür die besondere Anerkennung der Stadt Leverkusen.

