Leverkusen kurz vor dem Titelgewinn

Leverkusen steht dicht vor dem Titelgewinn . Die Werkself ist auch im Pokalfinale Favorit - und will sich bald noch mehr auf die Europa League konzentrieren.Für Mittelfeldspieler Granit Xhaka hätte der frühzeitige Titelgewinn mit Bayer Leverkusen einen angenehmen Begleiteffekt. „Desto früher wir Meister werden, desto eher können wir uns noch mehr auf die Europa League konzentrieren“, sagte der Schweizer nach dem 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin.

Mit nur einem Titel gibt man sich bei der Werkself längst nicht mehr zufrieden. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso will das Triple. Nach dem Patzer des FC Bayern München bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:3) haben die Leverkusener in der Fußball-Bundesliga 16 Punkte Vorsprung auf den abgehängten Dauermeister. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist nur noch eine Frage der Zeit. Mit einem Heimerfolg am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen kann Bayer unabhängig vom Ergebnis der Münchner Meister werde

