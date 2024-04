Leverkusen gewinnt Halbfinale und steht im DFB-Pokal-Finale

Ein und scheint auf dem Weg zum zweiten Pokaltriumph nach 1993 kaum mehr aufzuhalten. Der Werksklub baute auch seine unheimliche Erfolgsserie auf 40 Partien ohne Niederlage aus. Im Endspiel trifft das Team am 25. Mai auf den 1. FC Kaiserslautern. Damit lebt der Triple-Traum des Bundesliga-Tabellenführers weiter, neben Meisterschaft und Pokal kann die Alonso-Elf auch noch die Europa League gewinnen. Dort geht es im Viertelfinale gegen West Ham United.

Dabei stellte die Werkself bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Jeremie Frimpong (7. Minute), Amine Adli (20.) erhöhte wenig später, Florian Wirtz sorgte noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse (35.). In der 60. Minute machte Wirtz vom Elfmeterpunkt mit seinem zweiten Treffer alles klar. Für Wirtz war es im 141. Einsatz der erste Doppelpack für die Leverkusener. Zudem trat er erstmals zu einem Elfmeter an

