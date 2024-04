Leverkusen feiert erste deutsche Fußball-Meisterschaft

Es ist leicht dahingesagt, dass eine ganze Stadt feiere. Im Fall von Leverkusen kommt es der Realität aber wohl sehr nahe. Wenn es nicht ganz Leverkusen war, dann zelebrierten wohl mindestens 80 Prozent der etwa 165.000 Einwohner der Stadt am Rhein am Sonntagabend die erste deutsche Fußball- Meisterschaft , die Bayer 04 Leverkusen durch einAktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

In der heutigen Form entstand die Stadt des deutschen Meisters erst 1975, als Leverkusen mit Opladen, Bergisch Neukirchen und Hitdorf zusammengelegt wurde. Die Kölner auf der anderen Rheinseite begegnen Leverkusen traditionell mit hochmütiger Geringschätzung. Man nennt sie gern die Pillen, bescheinigt ihnen gern einen Mangel an Tradition. Die Stadt findet man sehr hässlich und rümpft die Nase, sobald man sie aufsuchen muss.

Im Grunde geht das rechtsrheinische Köln direkt in Leverkusen über. Und da die Großstadt mit ihrer Hektik, dem Lärm und den immer höheren Mieten inzwischen auch abschreckend wirkt, zieht es immer mehr Menschen aus Köln in die Leverkusener Region. Wer guten Fußball sehen will, ist dort ohnehin seit geraumer Zeit besser aufgehoben als in Köln mit seinem Fahrstuhl-FC.

