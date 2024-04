Letzter Startplatz für Luca Marini und Honda in den USA

Letzter Startplatz, letzter im Grand Prix der US – für Luca Marini und Honda war die Texas -Reise eine komplette NullnummerWeiterhin harte Zeiten für die einstige MotoGP-Supermacht: Luca Marini sah als einsamer Reiter das Ziel in Texas . Sport lich spielte der Italiener während des gesamten GP-Wochenendes aber keine Rolle.Lediglich der jüngste und unerfahrenste Pilot der Honda RC213V sah beim GP der Vereinigten Staaten die Zielflagge.

Der Italiener, der beim letzten Lauf in Portugal zumindest in der Lage war, um Positionen zu kämpfen, war zu keiner Zeit des US-GP in der Lage die Pace des Feldes mitzugehen. Bitter: Selbst der zu Rennmitte gestürzte Alex Márquez , der von ganz hinten weiter fahren konnte, schaffte es armen Marini wieder einzuholen. Fünf Runden vor Schluss war der Italiener wieder ganz hinten und der letzte WM-Punkt futsch.

Der jüngere Bruder der Legende Valentini Rossi weiter: «Ich habe Vorstellungen, in welche Richtung wir uns bewegen müssen und auch die Ingenieure aus Japan haben alle Daten und die gleiche Einstellung. Ich bemühe auch sehr, den Technikern möglichst gut und genaue Rückmeldungen zu geben.»

Luca Marini Honda Grand Prix USA Motogp Texas

