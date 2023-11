Letzte Generation in Berlin: Wie die Gewerkschaft das harte Polizei-Vorgehen verteidigt

Die Mechanik der Weltzeituhr sei nicht beeinträchtigt gewesen. Sie funktioniere ohne Einschränkungen. Die Reinigungsarbeiten seien aber mit einem Aufwand verbunden gewesen. „Der Einsatz gestaltete sich technisch anspruchsvoll“, teilte das Bezirksamt mit. Unter anderem sei der Einsatz eines sogenannten Hubsteigers erforderlich gewesen.

Rund 70 Personen umfasste die Gruppe, zu der auch Letzte-Generation-Sprecherin Carla Hinrichs gehörte. Obwohl die Polizei kurz nach Beginn der Protestaktion um 11 Uhr zur Stelle war, gelang es den Aktivisten den linken Gebäudeflügel sowie großflächig den Boden mit Parolen und Farbe zu besprühen. Zuvor berichtete die „B.Z.

Mitglieder der Gruppe Letzte Generation hatten am 17. September alle Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm damals 14 Klimaaktivisten vorübergehend fest.demonstriert und den Verkehr blockiert. Wie die Polizei mitteilte, habe es an drei Orten im Westen und Osten der Stadt Klebe-Blockaden gegeben. Auf dem Kaiserdamm Richtung Ernst-Reuter-Platz (Ortsteil Westend) hatten sich demnach fünf Menschen auf die Straße geklebt.

Wie die Polizei am Sonntag weiter bilanzierte, stellten die Beamten vor Ort die Identität von 216 Personen fest. Zudem wurden 164 Strafverfahren eingeleitet, überwiegend wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kamen 169 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Vier Einsatzkräfte wurden bei den polizeilichen Maßnahmen verletzt.Auch am frühen Abend sind noch Klimaaktivisten auf der Straße des 17. Juni.

