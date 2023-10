„Letzte Generation“ hisst Banner an der Siegessäule: Klimaaktivisten planen „Massenbesetzung“ auf der Straße des 17. Juni in Berlin

errichtet. Auf der Stadtautobahn A100 blockierten Aktivisten an zwei Stellen mit einer Hebebühne die Fahrbahn, wie die Polizei am Morgen mitteilte.Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Betroffen war die A100 demnach auf der Höhe Detmolder Straße in Richtung Neukölln und in der Nähe des Dreiecks Charlottenburg in Fahrtrichtung Nord. Weitere Blockadeaktionen gab es im Bereich Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße. Einsatzkräfte verhinderten teilweise, dass sich die Aktivisten auf der Fahrbahn anklebten, teilte die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

. Ab 12 Uhr wollen die Aktivisten zwischen Brandenburger Tor und Großen Stern für ein Ende aller Subventionen für fossile Brennstoffe demonstrieren.angekündigt, wie die Letzte Generation am Freitag mitteilte. Die Gruppe hatte seit Anfang September immer wieder die Stadtautobahn in Den Haag blockiert. headtopics.com

