Let's Dance Tour: Ekaterina Leonova teilt sich Bühne mit Ex-Freund

Auch in diesem Jahr kommen „Let's Dance“-Fans mal wieder voll auf ihre Kosten. Nach dem großen Finale der abgelaufenen Staffel (Mai 2023, Siegerin Anna Ermakova) blickten einige Profitänzerinnen und Profitänzer bereits erwartungsvoll auf das nächste Format. Denn auch hier sind tänzerisches Geschick, Eleganz und Durchhaltevermögen gefragt. Am 7. November 2023 startet die „Let's Dance“-Tour (Riesa, Sachsen Arena).

„War Paul früher dein Tanzpartner, wenn ja, warum seid ihr auseinandergegangen?“, fragte ein Fan, der auf Ekats früheren Tanzpartner Paul Lorenz anspielte, mit dem sie jahrelang bei Wettkämpfen antrat. „Ja, Paul war mein einziger Tanzpartner in Deutschland und auch mein erster Freund. Er hat mich übrigens zu ‚Let's Dance‘ gebracht. Ich wusste damals nicht, was das für ein Format ist. Seine Familie war die erste Zeit meine Familie in Deutschland.

