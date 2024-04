„Let’s Dance“-Paar Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis schwärmen von ihrem Baby Adam

„Ich hätte nicht gedacht, dass es das Leben so sehr bereichert.“ Ja, die Geburt des eigenen Kindes verändert wirklich alles – auch im positiven Sinne. Das spürt das „Let’s Dance“-Paar Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis aktuell am eigenen Leib. Mit Baby Adam haben sie pünktlich zur sechsten Liveshow einen kleinen Ausflug zu „Let’s Dance“ gemacht – und schwärmen in den höchsten Tönen von ihrem kleinen Schatz.

Auch wenn der Kleine seine Eltern mächtig auf Trab hält, ist spätestens nach einem niedlichen Lächeln des Rackers alles wieder vergessen. „Das kleine Wesen kontrolliert eben unseren Alltag und auch die Nacht, das ist schon ein bisschen anders“, erzählt Vici. Aber wie ist es eigentlich für Andrzej, nach längerer Zeit endlich mal wieder im „Let’s Dance“-Studio zu sein? „Jedes Mal, wenn der Jingle losgeht, dann kribbelt die Haut“, gibt der Profitänzer zu.

