Leroy Sane: Wasserflasche als Ventil für Frustration

Leroy Sane befindet sich seit Wochen in einem Formtief. Warum läuft es beim 28-jährigen Bayern-Star aktuell nicht rund? Seinen Frust im Klassiker bekam eine Wasserflasche zu spüren. Nachdem Bayern-Trainer Thomas Tuchel Sane nach enttäuschenden 63 Minuten gegen Borussia Dortmund vorzeitig vom Feld nahm, kickte der Flügelspieler voller Wucht vor der Auswechselbank gegen eine Wasserflasche. Die Enttäuschung und die Wut nach einer schwachen Leistung waren Sane ins Gesicht geschrieben.

Verkorkste Sane-RückrundeDieser Wutausbruch war allerdings nur der Höhepunkt einer bislang völlig verkorksten Rückrunde des gebürtigen Esseners. In neun Rückrunden-Einsätzen - plus dem Nachholspiel gegen Union Berlin aus der Hinrunde - gelang Sane nur eine einzige Torvorlage. Bei den 16 Hinrunden-Partien im Jahr 2023 erzielte Sane noch acht eigene Tore und bereitete zehn weitere vor. 'Was schon langsam zum Problem wird, ist dieses Formtief von San

