Leroy Sané fällt beim FC Bayern aus

Leroy Sané fällt am Wochenende beim FC Bayern aus. Auch am Dienstag beim FC Arsenal dürfte es eng werden. Droht nun gar ein längerer Ausfall? Leroy Sané verletzt: Bayern-Star fehlt gegen Heidenheim Bereits das öffentliche Training am Dienstag hatte Leroy Sané schon nach 20 Minuten abgebrochen. In den darauffolgenden Tagen sah man den 28-Jährigen lediglich locker seine Runden um den Trainingsplatz drehen.

Am Tag vor dem Heidenheim-Spiel bestätigte Tuchel dann neben vier weiteren Verletzten den Sané-Ausfall. Sie sind nicht im Kader, weil‘s nicht geht und deswegen gibt‘s auch für Dienstag ein dickes Fragezeichen.Während bei Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Kingsley Coman (muskuläre Probleme), Noussair Mazraoui (Oberschenkelprobleme) und Aleksandar Pavlovic (Infekt) eine baldige Rückkehr absehbar ist, könnte es bei Sané noch dauern. Der Turbo-Dribbler hat mit Schambein-Problemen zu kämpfen – solch eine Verletzung kann sich ziehen.Mal war es die Patellasehne, mal die Hüft

Nach einem überragenden Herbst spielte Bayern-Star Leroy Sané zuletzt unter seinen Möglichkeiten. Zur Wahrheit gehört aber auch: Er plagt sich mit Verletzungen. Mit „Training, Training, Training und Unterstützung" könne der Offensivspieler wieder zurück zu alter Stärke finden, meinte Trainer: „Anders geht es nicht." Der Coach weiter: „Natürlich ist er frustriert. Er kennt diese Statistiken auch. Er weiß, was er von sich erwartet und was wir von ihm erwarten." Erfuhr, plagen ihn zudem Leisten- und Rückenprobleme. Auswirkungen seiner Spielweise. Sané absolvierte bis dato europaweit die meisten intensiven Läufe. Inklusive Ergebniskrise konnte er nicht wirklich kürzertreten. „Er hat ein Wellental mit Schmerzen. Er ist extrem hart im Nehmen. Er beißt auf die Zähne, ist aber nicht ganz frei, wie er sich bewegt"

