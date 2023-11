Leroy Sané entschuldigt sich nach Roter Karte im EM-Testspiel

Leroy Sané ist in Topform. Der rabiate Rot-Schubser von Wien passt daher nicht zum Momentum des Bayern-Profis. Das Turnier-Schicksal eines ehemaligen DFB-Stürmers bleibt ihm immerhin erspart.Wien (dpa) - Leroy Sané wusste genau, war er zu tun hatte. Nach dieser Dummheit war im Neonlicht des Kellergangs im Ernst-Happel-Stadion ein Mea culpa fällig.

Mit dem Schuldeingeständnis nach seiner Roten Karte im finalen und völlig missratenen EM-Testländerspiel des Jahres gegen Österreich konnte der 27-Jährige zwar die allgemeine deutsche Fußball-Frustration nicht vertreiben. Seine mit sanfter Stimme vorgetragene Selbstbeschreibung als Sündenbock war aber eine verbale Flucht nach vorn. "Das Spiel geht heute auf mich, das geht auf meine Kappe. Da muss ich mich beherrschen, das kann nicht passieren, da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen", sagte Sané. Zuvor hatte ihn ein Mitarbeiter der DFB-Medienabteilung zentral vor den aufgebauten Kameras platziert. Die Aktion wirkte ein wenig orchestriert. Dennoch gereichte ihm das Statement zur Ehrenrettun





