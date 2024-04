Leonteq übernimmt das Marketmaking für Aktien und ETFs an der BX Swiss von Lang & Schwarz . Die Entscheidung resultiert aus der Beteiligung von Leonteq an der Börse . hafen,limmat,zürichsee,zürich,Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: Frank Peters/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich.spe Stuttgart Die bisher auf strukturierte Wertpapiere spezialisierte Leonteq in Zürich wird das Marketmaking für Aktien und ETFs an der Schweizer Börse BX Swiss sukzessive übernehmen.

Damit löst Leonteq den deutschen Wertpapierhändler Lang & Schwarz aus Düsseldorf ab, der seit 2018 an der Schweizer Börse präsent ist.. Man habe Verständnis dafür, dass die neue Aktionärin der BX Swiss die Funktion des Marketmakings künftig übernehmen werde, hieß es bei Lang & Schwarz. „Wesentliche Auswirkungen auf die Ertragslage von Lang & Schwarz sind durch die Reduzierung der Marketmaking-Aktivitäten an der BX Swiss nicht zu erwarten“, sagte Geschäftsführer Carsten Lütke-Bornefel

