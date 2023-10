Leonov: In Jerez dabei

Nach seinem heftigen Sturz in der achten Runde des Moto2-Rennens in Katar musste sich der Russe Vladimir Leonov (Vector Kiefer Racing Team) am Ellbogen operieren lassen. Für den Japan-GP hätte Leonov wegen der vergangene Woche erfolgten Operation passen müssen und wäre durch den Spanier Carmelo Morales ersetzt worden. Doch dieser Fahrertausch fiel wegen der Absage des Motegi-GP ins Wasser.

«Es war ein klassischer Highsider», erzählte der 22-jährige Leonov. «Zuerst rutschte das Vorderrad weg, doch das brachte ich wieder unter Kontrolle. Doch das Hinterrad berührte das künstliche Gras am Streckenrand, das führte zum Sturz. Der Aufprall war sehr hart, ich spürte sofort, dass am Ellbogen etwas gebrochen war.»

Die Heilung des Bruches im Ellbogen verläuft so gut, dass Leonov bereits beim GP Spanien in Jerez am 2. Mai wieder am Start stehen will. Zuvor will er, sofern es die Flugsituation erlaubt, seinem Fan-Club in Moskau einen Besuch abstatten.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern. headtopics.com

Spannendes Finale der Supersport-WM 2023 in JerezDas letzte Rennen der Supersport-WM 2023 fand in Jerez statt. Während die Top-4 der Gesamtwertung feststanden, kämpften vier Fahrer um den fünften Platz. Der Start wurde nach einem Sturz abgebrochen, aber schließlich konnte das Rennen über sieben Runden fortgesetzt werden. Nicolò Bulega startete von der Pole-Position und wurde zum ersten Next-Generation-Weltmeister gekrönt. Weiterlesen ⮕

Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der Niederschlagung der HamasRichard Kemp, ein ehemaliger britischer Offizier, spricht über die Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der militärischen Niederschlagung der Hamas. Er betont die Bedeutung von zuverlässigen Informationen und Aufklärung. Weiterlesen ⮕

Der Totengräber und der Mord in der KryptaIn Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Leopold von Herzfeldt in einem mysteriösen Mordfall, der mit dem Glauben an Geister und dem Verschwinden von Kindern zusammenhängt. Ein spannender und leicht gruseliger Mix, der das verschrobene Wien der Zeit widerspiegelt. Weiterlesen ⮕

Rinaldi hadert mit seiner Panigale V4R in JerezDucati-Werkspilot Michael Rinaldi kämpft mit Problemen bei der Superbike-WM in Jerez Weiterlesen ⮕

Supersport-WM in Jerez: Marcel Schrötter erlebt Bremsversagen - MV-Agusta-Pilot hat 'alle Schutzengel' dabeiFür Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist die Saison mit einem Schreckmoment zu Ende gegangen. Im letzten Lauf der Supersport-WM musste der 30-Jährige bei gut 200 km/h von seiner Maschine abspringen, da die Bremsen versagten. Schrötter, Dritter der Gesamtwertung, blieb in Jerez/Spanien beim Vorfall vor der letzten Kurve zum Glück unverletzt. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am WochenendeBei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Erdtrabant nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Dieses Schauspiel begann am Samstag gegen 21.35 Uhr. Zum Höhepunkt der Mondfinsternis gegen 22.14 Uhr verdunkelte der Erdschatten sechs Prozent der Mondoberfläche. Um 22.53 Uhr verließ der Mond den Kernschatten der Erde wieder. Weiterlesen ⮕