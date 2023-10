Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti: Neue Details über ihre Romanze

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (48) scheint ganz schön verknallt in seine neue italienische Model-Freundin Vittoria Ceretti (25). Und sie hat ihn voll im Griff!, ein erstes Beschnuppern mit Leos Mutti Irmelin (80) in Mailand oder auch ein gemeinsames Dinner im Paris – zwischen dem Hollywoodstar und seinem schönen Model scheint es immer ernster zu werden.Der neueste Höhepunkt ihrer noch ziemlich frischen Romanze: Sie greift ihm frech in die Unterhose und an den Po – und macht Leo damit offenbar ganz schön froh. Passiert ist das Ganze am Samstagabend am Rande einer Halloween-Hausparty in West Hollywood, dort waren die beiden gemeinsam zu Gast. Sie kam in Kleid und roter Perücke als sexy Hexy. Er sah mit T-Shirt, Hose und Basecap irgendwie aus wie immer, wenn er privat unterwegs ist. Vielleicht ging er zur Kostümparty ja als er selbst!? Hollywoodstar Leonardo DiCaprio wechselt die Freundinnen wie andere ihre Hemden. Aktuell zieht er mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti um die HäuserViel interessanter als das war allerdings, was die beiden da trieben, als sie dachten, es sieht sie keiner. Erst verließ Leo DiCaprio kurz alleine die Party, anscheinend um vorm Haus ein bisschen frische Luft zu schnappen. Doch dann kam seine neue Freundin dazu. Und: Model Vittoria ging direkt in die Fummel-Offensive, berichtete ein Augenzeuge gegenüber „TMZ

