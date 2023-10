Leon Kahane über die Kunstszene: „Antisemitismus ist verbreitet“

Kassel, 20. Juni 2022: Das Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi wird verhüllt Foto: Peter Hartenfelser/imagoLeon Kahane: Aktuell nur noch in Berlin. Ich habe mal eine Weile dort gelebt und auch als Pressefotograf gearbeitet. Aber meine Geschwister wohnen beide in Israel.

im Interview:Leon KahaneJahrgang 1985, studierte nach einer Fotografie-Ausbildung Freie Kunst in Berlin und hat das „Forum demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst“ mitgegründet. Eine seiner Installationen ist aktuell im Jüdischen Museum zu sehen.Meine zwei Neffen sind jetzt als Reservisten an die Grenze zu Gaza eingezogen worden. Und meine Nichte ist mitten im Wehrdienst. Sie ist an der ägyptischen Grenze.

Halten Sie die teilweise unterstützenden Äußerungen für die Gewalttaten der Hamas, die man in den sozialen Medien aus der internationalen Kulturszene beobachten konnte, für repräsentativ auch für die reale Welt? headtopics.com

Ja, sie bilden den Diskurs ab. Paradoxerweise führt diese Gewalt, dieses Pogrom, das wir am 7. Oktober gesehen haben, nicht dazu, dass in der internationalen Kulturszene darauf entsprechend reagiert wird. Im Gegenteil. Aber für mich ist das nicht überraschend.

Problematische Denktraditionen und auch Antisemitismus sind in der Szene auch nach dem Nationalsozialismus weit verbreitet. Wir haben es schon bei Joseph Beuys gesehen.

