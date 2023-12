Leon Goretzka: Ein schwieriges Jahr 2023

Das Kalenderjahr 2023 verlief für Leon Goretzka (28) alles andere als durchweg positiv - zeitweise verlor er sogar seinen Platz im Kader des DFB-Teams. Beim FC Bayern München spielt der 28-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel derweil wieder eine entscheidende Rolle.erstmal Zeit für sich selbst. Ein bisschen lesen, Nachrichten schauen, das Weltgeschehen beobachten. Es interessiert ihn, was um ihn herum passiert.

Er möchte nicht in einer Blase leben fernab der Realität, er versucht, seinen geistigen Horizont zu erweitern. Das hilft ihm, um sich später am Tag dann hundertprozentig auf die Arbeit zu konzentrieren, auf den Fußball. Auf seine Leidenschaft, die mal Spaß macht oder auch mal Leiden schafft. So wie im vergangenen Sommer.Es war ein langes, für ihn in seiner Karriere bislang noch nie dagewesenes Hin und Her in der vergangenen Transferperiode. Eine völlig neue Situation, mit der Goretzka zu kämpfen hatte. Über Wochen, gar Monate hielten sich die Spekulationen um seine Zukunf





