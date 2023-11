Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers verlieren gegen die Vancouver Canucks

Leon Draisaitl schlittert mit den Edmonton Oilers in der NHL immer tiefer in die Krise. Der vermeintliche Titelanwärter verlor bei den überraschend stark gestarteten Vancouver Canucks 2:6 und kassierte damit die neunte Niederlage im elften Saisonspiel. Der Rückstand auf den letzten Play-off-Platz im Westen ist bereits auf sechs Punkte angewachsen. Draisaitl erzielte zwar sein fünftes Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:3 (28.). Beim entscheidenden fünften Gegentor durch J.T. Miller (48.

) saß der Kölner allerdings auf der Strafbank - neben seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid. Sieben Minuten vor Schluss verlor auch Trainer Jay Woodcroft die Nerven und wurde vom Schiedsrichter in die Kabine geschickt. SID Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen

:

RPONLİNE: NHL: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind fast ganz unten angekommenWährend die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Eishockey, NHL: Leon Draisaitl trifft, Edmonton Oilers verlieren trotzdem weiterDie Edmonton Oilers verlieren die Playoffs in der NHL immer mehr aus den Augen. Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl schoss zwar ein Tor, aber es gab die neunte Niederlage im elften Spiel.

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

KİCKER_BL: NHL: Draisaitl trifft, die Oilers bleiben am BodenSpielbericht zum Spiel Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

NTVDE: Edmonton Oilers verlieren trotz Draisaitls Treffer weiterLeon Draisaitl startet zumindest als Mit-Anwärter auf den Titel in die NHL-Saison. Doch nach elf Spielen liegen seine Edmonton Oilers am Boden. Der Neustart gegen die Vancouver Canucks geht völlig in die Hose.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Edmonton Oilers : | Woche 5 | National Hockey League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Edmonton Oilers 0:0 | Woche 5 | National Hockey League 2023/24Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »