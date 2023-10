Leon Draisaitl mit Assists: Edmonton beendet NHL-Negativserie

Die Oilers bezwangen den Rivalen im sogenannten 'Battle of Alberta' der nordamerikanischen Profiliga NHL mit 5:2 und beendeten ihre Serie von zuletzt vier Niederlagen. McDavid gibt vor 55.411 Zuschauern sein ComebackIm Freiluftspiel im ausverkauften Commonwealth Stadium vor 55.411 Zuschauern gab Draisaitls Teamkollege Connor McDavid nach einer Oberkörperverletzung und zwei Spielen Pause ein erfolgreiches Comeback mit einem Assist.

Brett Kulak (5.), Zach Hyman (10.) und Evan Bouchard (17.) brachten den Oilers im ersten Drittel eine 3:1-Führung, Draisaitl bereitete die Treffer zwei und drei vor. Im Schlussdrittel waren Vincent Desharnais (47.) und Evander Kane (59.) mit einem Treffer ins leere Tor erfolgreich.

