Lennard Kämna verlässt die Intensivstation nach Trainingsunfall

Lennard Kämna hat nach seinem Trainingsunfall auf Teneriffa die Intensivstation verlassen. Sein Zustand hat sich verbessert und er wurde auf die Normalstation verlegt. Kämna erlitt ein schweres Thoraxtrauma mit Rippenfrakturen und eine Lungenprellung .

