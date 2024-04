Lennard Göttlich wechselt in die IDM Supersport 300

Nach dem Ende des ADAC Junior Cup ist auch Lennard Göttlich einer der notgedrungenen Neueinsteiger in die IDM Supersport 300. Beim Saisonauftakt war der Pilot vom Team Freudenberg sofort bei der Musik.Eine große Karriere hätten bisher nur echte Kenner oder Hellseher Lennard Göttlich zugetraut.

Seit 2011 ist er motorsportlich unterwegs und durchlief zunächst die altersgerechten Nachwuchsklassen ADAC Pocket und Mini Bike Cup, allerdings ohne dabei durch besondere Ergebnisse oder gar Titel aufzufallen. Nach seinem Aufstieg in den ADAC Junior Cup belegte er 2018 den elften und 2019 den neunten Rang. «Eigentlich wäre ich auch in diesem Jahr noch einmal Junior Cup fahren, doch beim Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring im letzten Jahr wurde uns mitgeteilt, dass es diesen nicht mehr gibt», erklärt der Enkel des Ex-IDM-Sidecar-Piloten Uwe Göttlich aus dem Kottmarer Ortsteil Eibau im sächsischen Teil der Lausitz zu seinem Wechse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

IDM Supersport: Jesco Günthers vierter StreichJesco Günther feiert auf dem Nürburgring seinen vierten Saisonsieg in der IDM Supersport. Günther Knobloch und Daniel Sutter beenden das Abbruchrennen auf dem Podium.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

IDM Supersport: Linortner vor KerschbaumerMit David Linortner und Stefan Kerschbaumer lagen im Qualifying der IDM Supersport auf dem Red Bull Ring zwei Österreicher ganz vorne.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

IDM Schleiz: Stimmen der Supersport-600-PilotenIn der IDM Supersport 600 holt sich Patrick Hobelsberger den Doppelsieg. Max Enderlein reserviert sich Platz 2. Auf Platz 3 wechseln sich Glenn van Straalen und Kevin Wahr ab. Die Hälfte der Saison ist gelaufen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

IDM Supersport: Tatu Lauslehto erbt den SiegNachdem David Linortner und Jan Bühn in der letzten Runde stürzten, rückten Tatu Lauslehto, Stefan Kerschbaumer und Jesco Günther auf die Podiumsplätze.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

IDM-Champion siegt jetzt auch in Supersport-WM 300Drei Jahre mühte sich Inigo Iglesias in der Supersport-WM 300 vergeblich ab. Nach einem Jahr Feinschliff in der deutschen Meisterschaft gelang dem Kawasaki-Piloten beim WM-Auftakt in Barcelona der ersehnte erste Sieg.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Chris Stange: Neuer Angriff auf IDM Supersport-TitelVom Team Weber Kawasaki wechselt Stange zum niederländischen Team MVR Yamaha. Teamkollege wird Marco Freyer. Neben IDM gibt’s auch Ausflüge zur BSB. MVR nimmt Stellung zu Vorwürfen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »