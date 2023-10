Lemwerder: Hoher Sachschaden an geparktem Transporter

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro ist an einem weißen Transporter in Lemwerder im Zeitraum von Sonntag, 29. Oktober, 10.15 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 9 Uhr, entstanden. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Straße"Breite Fahr" abgestellt. Als er am Montag zum Stellplatz in Höhe der Straße"Altenescher Ring" zurückkehrte, stellte er massive Schäden an der linken Seite des Transporters fest.

Das Kommunale Kino Verden hat im November fünf Filme im Programm, davon zwei Dokumentationen. Den Anfang macht an diesem Mittwoch der Dokumentarfilm"Ernte teilen".Auf einem Worpsweder Parkplatz sind zwei Autos in das Visier von Autoaufbrechern geraten. Die Täter machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub.Spaß an der Musik und eine kleine Portion Mut: Mehr braucht es nicht, wenn man beim Rudelsingen in Delmenhorst am 7. November dabei sein will.

Schon vor dem Pressetermin zum geplanten ÖPNV-Ausbau im Landkreis Osterholz gibt es erste Kritik. Die Behörde als Auftraggeberin nimmt dazu umfassend Stellung und verweist weiterhin auf spürbare Verbesserungen. headtopics.com

Brand auf Mercedes-Gelände in Stuttgart: Hoher SachschadenBei einem Brand auf dem Mercedes-Gelände in Stuttgart ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer brach im Dachgeschoss eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes aus. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Weiterlesen ⮕

Brand auf Mercedes-Gelände in Stuttgart: Hoher SachschadenBei einem Brand auf dem Mercedes-Gelände in Stuttgart ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Das Feuer brach im Dachgeschoss eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes aus. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Weiterlesen ⮕

Unfall auf der A93 bei Aiglsbach: Zwei Verletzte und hoher SachschadenBei einem Unfall auf der A93 bei Aiglsbach wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Eine 66-jährige Dresdnerin wollte einen anderen Wagen überholen und wechselte dabei die Fahrspur, ohne den von hinten kommenden Wagen eines 19-jährigen Weideners zu bemerken. Es kam zur Kollision der drei Fahrzeuge, die anschließend von der Fahrbahn abkamen und die Leitplanke touchierten. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weiterlesen ⮕

Beim Linksabbiegen gegen Hauswand gefahren, hoher Sachschaden verursachtWilhelmshaven (ots) Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, beabsichtigt ein 22-jähriger Autofahrer von der Grenzstraße nach links auf die Peterstraße a Weiterlesen ⮕

Bewegende Fotoausstellung im Rathaus LemwerderDie Fotogruppe 'Augenblick' präsentiert im Rathaus Lemwerder eine Ausstellung zum Thema 'Bewegt'. Über 20 Fotos zeigen emotionale Eindrücke aus dem täglichen Leben sowie Bewegungen aus Naturgewalten und von Tieren. Weiterlesen ⮕

Illegale Liebesbekundung: Paar verursacht Sachschaden an ehemaliger JustizvollzugsanstaltEin Paar hat auf dem Gelände einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Ichtershausen einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht, indem der Mann den Namen seiner Begleiterin in meterhohen Buchstaben an die Wand sprühte. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung rechnen. Weiterlesen ⮕