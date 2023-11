Leistungsstarke Mini-Kettensäge im Angebot

Jeder FOCUS-online-Deal besticht durch einen besonderen Vorteil. Wir verhandeln hart für Sie – stets mit dem Ziel, Ihnen ausgewählte Angebote und beste Preise zu bieten. Die Shopping-Deals werden von den Deal-Experten unserer Redaktion unabhängig ausgewählt, es handelt sich nicht um käufliche Werbeplatzierungen.

FOCUS online erhält aber für jede Bestellung über den Button"Jetzt zum Angebot" eine Provision. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.. Sollten Sie Fragen zum Deal-Produkt oder den damit verbundenen Dienstleistungen haben, bitten wir Sie, sich direkt an den Anbieter zu wenden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Darum legt der Euro zuDer Euro hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Darum legt der Euro zuDer Euro hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro unter 1,06 US-DollarDer Euro hat am Dienstag im Verlauf zuvor erzielte Gewinne abgegeben und ist unter 1,06 US-Dollar gefallen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid stabilDer Kurs des Euro hat sich nach seinen deutlichen Vortagesschwankungen am Mittwoch recht stabil gehalten.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Euro Dollar Kurs: Daum zeigt sich der Euro zum Dollar vor dem Fed-Leitzinsentscheid etwas tieferDer Kurs des Euro ist vor der Leitzinsentscheidung in den USA etwas gefallen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Exklusiv bei ntv.de: XL-Adventskalender im Wert von 130 Euro für unter 50 Eurontv.de-Leser sichern sich rechtzeitig zur Adventszeit diesen Adventskalender mit Marken-Produkten von Redbull, Kneipp oder Fiskars. Der hübsch designte Kalender überrascht mit Premium-Geschenken sowie einem DIY-Weihnachtsbaum im Gesamtwert von 130 Euro.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕