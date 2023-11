Leise Grafikkarte für großen Monitor (Office PC)

MSI Optix MAG342CQR Curved-Gaming-Monitor (86 cm/34 ", 3440 x 1440 px, UWQHD, 1 ms Reaktionszeit, 144 Hz, VA LCD, höhenverstellbar Link zum Hersteller: 6. Hast du besondere Wünsche bezüglich der Grafikkarte? (Lautstärke, Anschlüsse, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)Wir und unsere Partner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen (z. B. eindeutige Kennungen in Cookies) ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

COMPUTERBASE: Monitor wird nicht von HDMI an Grafikkarte erkannt, andere Monitor am gleichen Anschluss aber schonHallo, seit heute morgen erkennt meine Grafikkarte meinen Monitor (Acer QG241Y) nicht mehr, wenn ich ihn über HDMI anschließe. Ich habe Probiert meinen anderen Monitor (Acer QG271), der vorher über den HDMI Anschluss am Mainboard angeschlossen war an die Grafikkarte zu schließen und es hat...

COMPUTERBASE: Möglichst günstige HDMI 2.1 Grafikkarte für Geforce nowHallo Zusammen, suche wie oben schon geschrieben such ich eine möglichst günstige Graka für Geforce now! 4k 120Hz Habe einen ziemlich betagten Rechner mit einem Intel 4770k und Z87X-UDH4 Board. Für Tipps bin ich echt dankbar. Es muss auch keine Gaming Grafikkarte sein, da nur gestreamt wird...

COMPUTERBASE: i7 4770K, Asus Z 87-A, mit Grafikkarte aufrüsten?[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Möchtest du mit dem PC spielen? Welche Spiele genau? … Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein...

COMPUTERBASE: Mainboard erkennt plötzlich Grafikkarte nicht mehr, kein vollständiges Booten, kein Signal an Maus etc.Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt noch Tipps für mich 🙂 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600x Arbeitsspeicher (RAM): 2x8GB DDR4 Mainboard: MSI B450 Gaming Plus Netzteil: be quiet pur Power 600 Watt Gehäuse: Grafikkarte: Radeon XT6600 HDD / SSD: SSD...

