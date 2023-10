Leiharbeit kein Lösung für Fachkräftemangel in der Gesundheits- und Krankenpflege

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht in einem Verbot der Leiharbeit keine Lösung der Probleme der Gesundheits- und Krankenpflege. Die Arbeitnehmerüberlassung zu verbieten, würde den Fachkräftemangel dort nicht beheben und die Arbeitsbedingungen der Stammbelegschaften bei kurzfristigen Personalausfällen nicht verbessern – „im Gegenteil“, heißt es in einem Brief Lauterbachs an die Abgeordneten der drei Ampelfraktionen.

Daraus resultiere wiederum für die Krankenhäuser und Pflegeheime ein „ökonomisches Problem“: Außer höheren Löhnen, die die Überlassung mit sich bringe, müssten die Einrichtungen zudem Vermittlungsgebühren an die Leiharbeitsfirmen zahlen. Refinanziert bekämen sie die Gebühren „grundsätzlich“ nicht.

