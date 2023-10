Leiden, Laster und Leichen: Horror-Show der Menschlichkeit im Deutschen Theater

Leiden, Laster und Leichen. Mit „Der Auftrag / Psyche 17“ inszenierte Jan-Christoph Gockel für das Deutsche Theater eine Horror-Show der MenschlichkeitWie viel kann man einem Publikum zumuten? Jan-Christoph Gockel zufolge, alles. In „Der Auftrag / Psyche 17“ konfrontiert der Regisseur die Zuschauer mit dem Unrecht des Kolonialismus. Laut, brutal und gnadenlos.

Zwei literarische Vorlagen und drei Stunden brauchte Gockel, um die Schrecken des Kolonialismus zu inszenieren. Im „Auftrag“ Heiner Müller reisen wir im ersten Teil des Stücks zunächst in die Vergangenheit: Sklavenaufstand in Jamaika!

Der Sklavenhalter-Sohn Debuisson, gespielt von Julia Gräfner, kämpft mit sich, der Welt und seinem Erbe. Gemeinsam mit dem wütenden Revolutionär Sasportas (Komi Mizrajim Togbonou) sucht er den Weg zur Gerechtigkeit, findet aber nur Abwege. headtopics.com

Wie könnte es auch anders sein, fragt das Stück zynisch zurück. Denn Moral kennt hier niemand und gute Menschen gibt es sowieso nicht. Eine Vorstellung, so gruselig wie der blutdürstige Geist der Französischen Revolution, der Gockel zufolge in jedem Menschen wohnt.

Etwas ruhiger, aber deshalb nicht weniger düster, wird es im zweiten Teil – geschrieben von dem togoischen Autor Elemawusi Agbédjidji, der am Samstagabend ebenfalls im Publikum saß. Die Entdeckung des Asteroiden „Psyche 17“, von dessen Bodenschätzen sich die gierige Menschheit neuen Reichtum verspricht, ist der Beginn des Kolonialismus der Zukunft. Jetzt begleiten wir die Frau im Fahrstuhl, gespielt von Isabella Redfern, auf der Suche ihrer Suche nach Hoffnung. headtopics.com

Zwei Leichen in Berlin gefunden: Totschlag mit anschließender SelbsttötungNach dem Fund zweier Leichen im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am Sonntag steht nun die Identität der Toten fest. Es handelt sich um eine 69-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Sohn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Körper wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leichen sollen an diesem Montag obduziert werden. Weiterlesen ⮕