– Leichter nach den Zahlen

BIT Capital: Capital Interview mit Jan Beckers:"Wir sehen nach dem Tech-Crash sehr attraktive Bewertungen"Fed verlängert Zinspause: DAX startet über 15.000 Punkten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Lufthansa steigert Gewinn -- Fresenius wird zuversichtlicher -- PayPal, Airbnb im Fokus

Zurich erwirbt Mehrheit an indischer Versicherung Kotak Mahindra. BVB siegt gegen Hoffenheim. Disney legt für Rest von Hulu mindestens 8,6 Milliarden Dollar auf den Tisch. Mercedes-Benz kämpft offenbar wegen Batterie-Engpass 2023 mit Umsatz- und Gewinneinbußen. QUALCOMM setzt auf Erholung des Smartphone-Marktes. FMC traut sich mehr zu.Ja, es wird wieder nach oben gehen

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: AMD-Aktie nachbörslich leichter: Umsatzprognose von AMD enttäuschtDer Chipkonzern AMD hat die Anleger mit seinem Umsatzausblick für das laufende Quartal enttäuscht.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: AMD-Aktie vorbörslich leichter: Umsatzprognose von AMD enttäuschtDer Chipkonzern AMD setzt große Hoffnung auf einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: NYSE-Titel Pfizer-Aktie leichter: Pfizer rutscht in die roten ZahlenDer US-Pharmariese Pfizer ist im vergangenen Quartal wegen der weggebrochenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten in die roten Zahlen gerutscht.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: AMD-Aktie vorbörslich unter Druck: Umsatzprognose von AMD enttäuschtDer Chipkonzern AMD setzt große Hoffnung auf einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: AMD-Aktie zieht dennoch an: Umsatzprognose von AMD enttäuschtDer Chipkonzern AMD setzt große Hoffnung auf einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: AMD-Aktie zieht an der NASDAQ dennoch an: Umsatzprognose von AMD enttäuschtDer Chipkonzern AMD setzt große Hoffnung auf einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕